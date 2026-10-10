Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Визначилися фіналістки WNBA 2026

Софія Кулай — 10 жовтня 2026, 07:54
Визначилися фіналістки WNBA 2026
Голден Стейт Валкіріс
x.com/WNBA

Голден Стейт Валкіріс зіграють проти Атланти Дрім у фіналі WNBA-2026.

Обидві команди виграли свої півфінальні протистояння у Лас-Вегас Ейсес та Нью-Йорк Ліберті, яка у 2024-му тріумфувала у Жіночій національній баскетбольній асоціації, відповідно з однаковим рахунком 3:0.

Перший поєдинок фінальної серії відбудеться у суботу, 17 жовтня. Початок – о 22:30 (за київським часом). Решта ігор заплановані на 20-те, 23-тє та 24-те жовтня.

Відзначимо, що Аталанта Дрім повертається до фіналу WNBA вперше із 2013 року, тоді як їхні майбутні суперниці вперше в історії вирішального етапу.

Додамо, що у фіналі 2013-го Атланта Дрім "всуху" 0:3 поступилася Міннесоті Лінкс. Це була друга поразка від цього суперника у фінальному протистоянні. Вперше баскетболістки Аталанти програли Міннесоті у чемпіонській боротьбі у 2011-му. А перед цим Сіетл Шторм розгромив Аталанту (3:0) у фіналі 2010-го.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець НБА подав позов до суду на жіночий клуб Чикаго Скай через порушення своїх прав.

WNBA жіночий баскетбол

WNBA

Ексгравець НБА подав позов до суду на жіночий клуб Чикаго Скай через порушення своїх прав
Ексгравцеві НБА заборонили відвідувати матчі жіночого клубу Чикаго Скай після скандалу щодо участі трансгендерів
Ексгравця НБА вивели з матчу жіночої ліги після суперечки з баскетболісткою через питання трансгендерів
Ніби ляпас: гравчині WNBA відмовилися від 400% підвищення зарплати
Ейжа Вілсон зібрала перший в історії WNBA дабл-дабл з 30+ очок та 20+ підбирань

Останні новини