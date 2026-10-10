Визначилися фіналістки WNBA 2026

Голден Стейт Валкіріс зіграють проти Атланти Дрім у фіналі WNBA-2026.

Обидві команди виграли свої півфінальні протистояння у Лас-Вегас Ейсес та Нью-Йорк Ліберті, яка у 2024-му тріумфувала у Жіночій національній баскетбольній асоціації, відповідно з однаковим рахунком 3:0.

In just their second season, the @valkyries are headed to the Finals ⚔️ They defeated the Aces 3-0 in the Semifinals to become the fastest expansion team in league history to compete for a title. #WNBASeason30 https://t.co/cOyBwRya3U — WNBA (@WNBA) October 10, 2026

Перший поєдинок фінальної серії відбудеться у суботу, 17 жовтня. Початок – о 22:30 (за київським часом). Решта ігор заплановані на 20-те, 23-тє та 24-те жовтня.

Відзначимо, що Аталанта Дрім повертається до фіналу WNBA вперше із 2013 року, тоді як їхні майбутні суперниці вперше в історії вирішального етапу.

Three is the magic number 🪄 Angel Reese, Rhyne Howard and Jordin Canada put on a clinic in their Game 3 dub! The three scored 60+ PTS to help the @AtlantaDream advance to the Finals for the first time since 2013. Angel Reese: 22 PTS | 9 REB | 3 AST | 2 3PM Rhyne Howard: 21 PTS | 4 3PM | 2 REB Jordin Canada: 19 PTS | 11 AST | 3 REB #WNBASeason30 — WNBA (@WNBA) October 10, 2026

Додамо, що у фіналі 2013-го Атланта Дрім "всуху" 0:3 поступилася Міннесоті Лінкс. Це була друга поразка від цього суперника у фінальному протистоянні. Вперше баскетболістки Аталанти програли Міннесоті у чемпіонській боротьбі у 2011-му. А перед цим Сіетл Шторм розгромив Аталанту (3:0) у фіналі 2010-го.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець НБА подав позов до суду на жіночий клуб Чикаго Скай через порушення своїх прав.