Визначилися фіналістки WNBA 2026
Голден Стейт Валкіріс зіграють проти Атланти Дрім у фіналі WNBA-2026.
Обидві команди виграли свої півфінальні протистояння у Лас-Вегас Ейсес та Нью-Йорк Ліберті, яка у 2024-му тріумфувала у Жіночій національній баскетбольній асоціації, відповідно з однаковим рахунком 3:0.
Перший поєдинок фінальної серії відбудеться у суботу, 17 жовтня. Початок – о 22:30 (за київським часом). Решта ігор заплановані на 20-те, 23-тє та 24-те жовтня.
Відзначимо, що Аталанта Дрім повертається до фіналу WNBA вперше із 2013 року, тоді як їхні майбутні суперниці вперше в історії вирішального етапу.
Додамо, що у фіналі 2013-го Атланта Дрім "всуху" 0:3 поступилася Міннесоті Лінкс. Це була друга поразка від цього суперника у фінальному протистоянні. Вперше баскетболістки Аталанти програли Міннесоті у чемпіонській боротьбі у 2011-му. А перед цим Сіетл Шторм розгромив Аталанту (3:0) у фіналі 2010-го.
Раніше повідомлялося, що колишній гравець НБА подав позов до суду на жіночий клуб Чикаго Скай через порушення своїх прав.