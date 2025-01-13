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Гілджес-Александер може стати найбільш високооплачуваним гравцем в історії НБА

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 09:48
Гілджес-Александер може стати найбільш високооплачуваним гравцем в історії НБА
Шай Гілджес-Александер
BasketNews

Зірка Оклахома-Сіті Тандер Шай Гілджес-Александер претендує на найбільшу зарплату в історії Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє BasketNews.

Організація готова дати 26-річному розігруючому супермаксимальний контракт. Наступного літа Шай може отримати від ОКС продовження на чотири роки та 300 мільйонів доларів.

За сезон-2030/31 ШГА потенційно може отримати 80 мільйонів, що стане  найбільшою зарплатою баскетболіста за всю історію НБА.

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Наразі рекорд належить Стефу Каррі, який отримає від Голден Стейт за цей сезон 55,7 мільйона. У сезоні-2026/27 "Шеф" заробить 62,5 мільйона.

Нагадаємо, що в рейтингу НБА Шай Гілджес-Александер став новим головним претендентом на нагороду найціннішого гравця регулярного сезону.

Оклахома-Сіті Шей Гілджес-Александер НБА

Шей Гілджес-Александер

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