Через атаку Росії не працює сайт і застосунок ФБУ

Через нічну атаку на Київ тимчасово не доступний сайт і мобільний застосунок Федерації баскетболу України.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Проблема виникла через ураження датацентру, де знаходяться сервери організації.

"Ми працюємо над відновленням і невдовзі повернемо доступ до них. Усю необхідну інформацію будемо публікувати у наших мережах. Дуже просимо підтримати нас у цій не простій ситуації та підписатися на наші мережі.

Таким чином ви будете в курсі актуальних календарів чемпіонатів України, трансляцій, а також іншого важливого контенту", – йдеться у повідомленні.