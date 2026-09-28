Через атаку Росії не працює сайт і застосунок ФБУ
Через нічну атаку на Київ тимчасово не доступний сайт і мобільний застосунок Федерації баскетболу України.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
Проблема виникла через ураження датацентру, де знаходяться сервери організації.
"Ми працюємо над відновленням і невдовзі повернемо доступ до них. Усю необхідну інформацію будемо публікувати у наших мережах. Дуже просимо підтримати нас у цій не простій ситуації та підписатися на наші мережі.
Таким чином ви будете в курсі актуальних календарів чемпіонатів України, трансляцій, а також іншого важливого контенту", – йдеться у повідомленні.
Ресурси ФБУ:
Напередодні російські атаки пошкодили кілька українських дата-центрів, через що виникли перебої з інтернетом та роботою онлайн-сервісів.
Нагадаємо, що напередодні через атаку росіян постраждав стадіон "Металіст" у Харкові. Внаслідок влучання дрона був пошкоджений фасад арени.