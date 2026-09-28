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Через атаку Росії не працює сайт і застосунок ФБУ

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 12:37
Через атаку Росії не працює сайт і застосунок ФБУ
ФБУ

Через нічну атаку на Київ тимчасово не доступний сайт і мобільний застосунок Федерації баскетболу України.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Проблема виникла через ураження датацентру, де знаходяться сервери організації.

"Ми працюємо над відновленням і невдовзі повернемо доступ до них. Усю необхідну інформацію будемо публікувати у наших мережах. Дуже просимо підтримати нас у цій не простій ситуації та підписатися на наші мережі.

Таким чином ви будете в курсі актуальних календарів чемпіонатів України, трансляцій, а також іншого важливого контенту", – йдеться у повідомленні.

Ресурси ФБУ:

Напередодні російські атаки пошкодили кілька українських дата-центрів, через що виникли перебої з інтернетом та роботою онлайн-сервісів.

Нагадаємо, що напередодні через атаку росіян постраждав стадіон "Металіст" у Харкові. Внаслідок влучання дрона був пошкоджений фасад арени.

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