Збірна України здобула перемогу над Японією на турнірі William Jones Cup

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу над Японією U-22 у четвертому матчі на турнірі William Jones Cup, що проходить в Тайвані.

Поєдинок завершився з рахунком 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9). Ключовою стала четверта чверть, в якій "синьо-жовті" створили комфортну перевагу в рахунку та довели матч до перемоги.

Найрезультативнішими в складі збірної України стали Анатолій Шундель (11 очок) та Вадим Козак (10 очок).

William Jones Cup

Тайбей, Тайвань

Четвертий тур

17 липня

Україна — Японія U-22 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

Україна: Шундель 11 + 4 передачі, Соловйов 8, Антипов 7 + 8 підбирань, Конєв 1 + 7 підбирань + 3 блоки, Новицький 8 + 10 підбирань – старт; Козак 10, Кобзистий 7 + 5 підбирань, Бринюк 6 + 6 підбирань, Сергєєв 3, Кошеватський 2, Сафонов 0.

Зазначимо, що це друга перемога для України на турнірі після чотирьох зіграних матчів.

У наступній грі підопічні Віталія Степановського будуть протистояти господарям змагання, збірній Тайваню. Поєдинок відбудеться завтра, 18 липня.