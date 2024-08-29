Федерація баскетболу України довічно дискваліфікувала тренера національної збірної та гравця молодіжки
Федерація баскетболу України
Тренер збірної України Артем Сліпенчук та гравець молодіжної збірної Артем Покоєнко отримали довічну дискваліфікацію від Федерації баскетболу України (ФБУ) за неповернення з-за кордону.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
"Враховуючи відсутність будь-якого підтвердження повернення в Україну та неприпустимість подібних дій з боку членів офіційних делегацій збірних команд України, Виконком Федерації баскетболу України розглянув питання щодо виключення тренера Артема Сліпенчука (28.11.1989 р.н.), зі складу Національної збірної команди України з баскетболу та довічно відсторонив споціаліста від будь-якого заняття баскетболом в Україні. Також Виконком ФБУ довічно дискваліфікував гравця Артема Покоєнка (20.01.2004 р.н.). Рішення прийнято одноголосно", — йдеться в заяві ФБУ.
Зазначимо, що Сліпенчук також був тренером Черкаських Мавп. Він тренував цю команду з січня 2023 року. Після завершення сезону-2023/24 фахівець припинив співпрацю з черкаським клубом.