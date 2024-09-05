Син ексгравця НБА: Запоріжжя підписало другого легіонера

Американець Самі Роу підписав контракт із баскетбольним клубом Запоріжжя.

Про це інформує пресслужба команди Суперліги.

Він буде грати за український клуб у сезоні-2024/25. Раніше Запоріжжя підписало ще одного американця Сайвона Трейлора.

Баскетболіст встиг пограти в університетах Палм-Біч Стейт (штат Флорида), Грейсленд (штат Айова) і Омаха (штат Небраска) та коледжі Канзасу.

Варто зазначити, що його батько Лу Роу у середні 90-х грав за Детройт та Голден Стейт, а також має великий досвід гри за клуби Європи та Азії.