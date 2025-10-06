Українська правда
Розігруючий Київ-Баскета став MVP першого туру Суперліги

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 22:21
Єгор Сушкін
ФБУ

Розігруючий захисник Київ-Баскета Єгор Сушкін визнаний MVP першого туру регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Сушкін реалізував 76,9% двоочкових та 41,7% триочкових кидків, а його Київ-Баскет на домашньому майданчику переміг Ніко-Баскет (84:76), а також здолав Кривбас (89:75).

Також було оголошено символічну п’ятірку першого туру:

  • Єгор Сушкін (Київ-Баскет) — 19.5 очка, 5.5 передачі, 4.5 підбирання, 2.0 перехоплення (РЕ 23.5)
  • Максим Закурдаєв (Дніпро) — 19.0 очка, 4.0 підбирання, 3.5 передачі (РЕ 22.0)
  • Мартін Хілл (Кривбас) — 19.5 очка, 8.0 підбирання, 3.5 перехоплення, 3.0 передачі (РЕ 22.5)
  • Таріг Ейса (Запоріжжя) — 23.0 очка, 7.0 підбирання (РЕ 21.5)
  • Вадим Заплотинський (Харківські Соколи) — 14.5 очка, 7.0 підбирання, 2.5 перехоплення (РЕ 19.0)

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, український центровий єрусалимського Хапоеля Дмитро Скапінцев зіграв у матчі проти Бруклін Нетс.

