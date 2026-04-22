Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначився господар чемпіонату світу-2031

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 15:39
Франція виборола право проведення чоловічого чемпіонату світу з баскетболу 2031 року.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Турнір відбудеться з 29 серпня до 14 вересня 2031 року в трьох містах: Ліоні, Ліллі та Парижі. Вирішальна стадія турніру відбудеться у Парижі. Франція прийме баскетбольний мундіаль вперше в історії.

Зазначимо, що попередній чемпіонат світу в 2023 році приймали одразу три країни – Японія, Філіппіни та Індонезія. Чинним чемпіоном світу є збірна Німеччини. Наступний мундіаль у 2027 прийме інша країна Азії – Катар.

Напередодні відбулися три матчі плейоф НБА. Лейкрс виявилися сильнішими за Г'юстон, а Портленд і Філадельфія обіграли Сан-Антоніо та Бостон відповідно.

Останні новини