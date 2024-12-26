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Реал на виїзді обіграв найгіршу команду Євроліги, Монако розгромив Анадолу Ефес

Олексій Погорелов — 26 грудня 2024, 21:53
Реал на виїзді обіграв найгіршу команду Євроліги, Монако розгромив Анадолу Ефес
Монако – Анадолу Ефес
Анадолу Ефес

У четвер, 26 грудня, 18-й тур Євроліги стартував чотирма матчами.

У першій грі вечора Реал здобув свою третю виїзну перемогу в сезоні, цього разу обігравши найгіршу команду турніру Альбу.

Паралельно із цим один із лідерів Євроліги Монако впорався з Анадолу Ефесом, заробивши хороший гандикап у першій половині матчу.

Пізніше розпочалися інші два поєдинки: Маккабі приймає Жальгіріс, а Мілан зустрічається з Олімпіакосом.

Євроліга – регулярний сезон
18 тур, 26 грудня

Альба – Реал 69:80 (15:28, 19:17, 17:16, 18:19)

Монако – Анадолу Ефес 94:75 (22:13, 27:21, 20:20, 25:21)

  • Маккабі – Жальгіріс
  • Мілан – Олімпіакос

Нагадаємо, що лідером Євроліги залишається сенсаційний Париж Тьяго Спліттера.

Проте французи програли останні два матчі, чим скористалися суперники, які скоротили відставання від них у таблиці.

Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з результатами минулих матчів регулярного сезону НБА.

Альба Анадолу Ефес Євроліга Мілан Монако Олімпіакос Реал Мадрид Маккабі Тель-Авів Жальгіріс

Альба

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