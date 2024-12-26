Реал на виїзді обіграв найгіршу команду Євроліги, Монако розгромив Анадолу Ефес
У четвер, 26 грудня, 18-й тур Євроліги стартував чотирма матчами.
У першій грі вечора Реал здобув свою третю виїзну перемогу в сезоні, цього разу обігравши найгіршу команду турніру Альбу.
Паралельно із цим один із лідерів Євроліги Монако впорався з Анадолу Ефесом, заробивши хороший гандикап у першій половині матчу.
Пізніше розпочалися інші два поєдинки: Маккабі приймає Жальгіріс, а Мілан зустрічається з Олімпіакосом.
Євроліга – регулярний сезон
18 тур, 26 грудня
Альба – Реал 69:80 (15:28, 19:17, 17:16, 18:19)
Монако – Анадолу Ефес 94:75 (22:13, 27:21, 20:20, 25:21)
- Маккабі – Жальгіріс
- Мілан – Олімпіакос
Нагадаємо, що лідером Євроліги залишається сенсаційний Париж Тьяго Спліттера.
Проте французи програли останні два матчі, чим скористалися суперники, які скоротили відставання від них у таблиці.
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