Дніпро розгромило Запоріжжя: Старий Луцьк обіграв Київ-Баскет у Суперлізі

Сьогодні, 7 лютого, відбулися матчі у межах регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу.

Спершу лідер чемпіонату Дніпро розгромно переміг Запоріжжя з рахунком 98:68. При тому найкращим гравцем зустрічі став Ілля Ліщина із Запоріжжя, у якого 25 очок + 6 підбирань + 4 передачі.

Також Старий Луцьк без проблем переграв Київ-Баскет (90:72). Найбільше постаралися Рональд Мур (24 очки + 6 підбирань) та Лоренцо Андерсон (22 очки + 7 підбирань + 2 передачі).

В іншому матчі Ніко-Баскет втримав перемогу над Черкаськими Мавпами, а Говерла в останній чверті вирвала перемогу над БК Рівне.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

7 лютого

Дніпро — Запоріжжя 98:86 (20:21, 26:8, 27:15, 25:24)

Старий Луцьк – Київ-Баскет 90:72 (24:16, 23:17, 18:20, 25:19)

Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи 69:56 (18:10, 17:19, 18:8, 16:19)

Говерла – Рівне 76:72 (29:16, 10:21, 16:21, 21:14)

Напередодні Федерація баскетболу України виключила Кривбас зі складу учасників Суперліги.

Клуб припинив участь в чемпіонаті через фінансові проблеми. Результати всіх ігор криворіжців в регулярному чемпіонаті Суперліги сезону-2025/26 було анульовано разом із набраними та пропущеними очками суперників.