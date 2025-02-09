Мілуокі без Янніса впорався з Філадельфією, Х'юстон переграв Торонто, Шарлотт програв Детройту в матчі НБА

Ввечері неділі, 9 лютого, у межах регулярного сезону НБА відбулися три матчі.

В першому з них Шарлотт без Марка Вільямса, чий обмін в Лейкерс було скасовано, зазнав поразки від Детройта.

Трохи пізніше розпочалися інші зустрічі. Мілуокі приймав Філадельфію. Незважаючи на відсутність Янніса Адетокумбо, який пропустить Матч всіх зірок-2025, "олені" здобули перемогу.

У той же час Х'юстон та Торонто провели не найрезультативнішу гру, яка завершилася тріумфом команди Іме Удоки.

НБА – регулярний сезон

9 лютого

Детройт – Шарлотт 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)

Мілуокі – Філадельфія 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36)

Х'юстон – Торонто 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24)

Нагадаємо, що трохи раніше жіноча збірна України перемогла Північну Македонію та завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, на який вона не змогла вийти.