Україна перемогою над Північною Македонією завершила відбір жіночого Євробаскету-2025

У неділю, 9 лютого, в Ризі (Латвія) пройшов матч шостого останнього туру групового етапу відбору на жіночий Євробаскет 2025 року.

У групі G зустрілися збірні України та Північної Македонії, для яких цей поєдинок не мав уже ніякого турнірного значення.

Порівняно із минулим матчем, коли українки здобули розгромну перемогу 98:49, ця гра була більш конкурентною. Цьому посприяло це, що головний тренер "синьо-жовтих" Євген Мурзін задіяв одразу одинадцять баскетболісток.

Українська команда створила комфортну перевагу в 10 очок за підсумками першої чверті. Після того, як суперниці скоротили відставання, підопічні Мурзіна відновили перевагу.

У четвертій чверті стався провал, у підсумку якого македонська команда відіграла 9-очкове відставання та навіть вийшла вперед зусиллями лідерки колективу Анджеліки Мітрашинович. Але Україна влучила два штрафні кидки та завершила цей цикл перемогою 74:72.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу-2025, кваліфікація

Група G, 6 тур, 9 лютого

Україна – Північна Македонія 74:72 (22:12, 15:18, 21:18, 16:24)

Україна: Ягупова (19 + 10 передач), Юркевічус (12 + 13 підбирань), Уро-Ніле (12 + 7 підбирань), Філевич (9 + 6 підбирань), Балабан (7), Дубнюк (6), Бойко (5), Путря (4), Кулеша (0), Лапхан (0), Ляшко (0).

Північна Македонія: Мітрашинович (33 + 7 підбирань + 7 передач), Ніколич (13 + 6 підбирань), Гемпе (11 + 5 підбирань), Селцова (8), Трайчевська (5 + 5 підбирань), Ніколик (2), Стояновська (0), Тасевська (0).

Здобувши дві перемоги, збірна України завершила груповий етап кваліфікації на третьому місці. Останні шанси на потрапляння у фінальну стадію чемпіонату Європи українки втратили після поразки у грі з Португалією кілька днів тому.

Квартет виграла жіноча збірна Сербії, яка має однакову кількість очок з Португалією. Проте сербки пройшли далі за рахунок кращого результату в особистих зустрічах.