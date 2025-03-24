Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Реал хоче влітку підписати досвідченого хорватського гравця

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 19:11
Реал хоче влітку підписати досвідченого хорватського гравця
Даріо Шарич
Instagram

Баскетбольний Реал зацікавлений у підписанні хорвата Даріо Шарича, який цей сезон грає за Денвер.

Про це пише Sportando.

"Бланкос" бачать у досвідченому бігмені солідне посилення передньої лінії.

Востаннє 30-річний Шарич грав у Європі ще в сезоні-2015/16, коли був гравцем турецького Анадолу Ефесу.

З 2016 року баскетболіст виступав за клуби НБА. Загалом у найсильнішій баскетбольній лізі світу провів 492 гри. Його показники: 10,4 очка, 5,3 підбирання, 1,9 передачі за 22 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, українка Катерина Коваль у складі команди Нотр-Дам пройшла до другого раунду Березневого шаленства NCAA

Євроліга Реал Мадрид НБА

Реал Мадрид

Куртуа зможе зіграти у наступному матчі Реала
Турецький гранд спробує підписати Луніна: конкуруватиме з іменитими клубами
Не на того "наїхав": лідер Ліверпуля покепкував із зірки Реала після провокації у матчі Ліги націй
Альварес – про пенальті у грі з Реалом: Передивився відео тисячі разів – я не відчув другого дотику
Реал закрив трансфер захисника збірної Англії

Останні новини