Реал хоче влітку підписати досвідченого хорватського гравця

Баскетбольний Реал зацікавлений у підписанні хорвата Даріо Шарича, який цей сезон грає за Денвер.

Про це пише Sportando.

"Бланкос" бачать у досвідченому бігмені солідне посилення передньої лінії.

Востаннє 30-річний Шарич грав у Європі ще в сезоні-2015/16, коли був гравцем турецького Анадолу Ефесу.

З 2016 року баскетболіст виступав за клуби НБА. Загалом у найсильнішій баскетбольній лізі світу провів 492 гри. Його показники: 10,4 очка, 5,3 підбирання, 1,9 передачі за 22 хвилини на паркеті.

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