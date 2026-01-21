Очки Михайлюка допомогли Юті обіграти Міннесоту в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 20 на 21 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта зі Святославом Михайлюком у складі здобула вольову перемогу над Міннесотою. Перед заключною чвертю Джаз поступались у 12 очок, але спромоглись здійснити камбек.

Українець провів на паркеті трохи понад 17 хвилин, заробив 4 очки та 3 передачі. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Кейонте Джордж на рахунку якого 43 очки та 3 підбирання за майже 40 хвилин на майданчику.

НБА – регулярний чемпіонат

21 січня

Філадельфія – Фінікс 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)

Г'юстон – Сан-Антоніо 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)

Чикаго – Кліпперс 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)

Юта – Міннесота 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)

Голден Стейт – Торонто 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)

Денвер – Лейкерс 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)

Сакраменто – Маямі 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)

Східна конференція

Західна конференція