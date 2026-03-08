Поразки Міннесоти та Детройта в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч з 7 на 8 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поразки Міннесоти. Її 5-матчеву переможну серію перервав Орландо.
Юта без Святослава Михайлюка поступилась Мілвокі. В заключному поєдинку ж Оклагома-Сіті здолала Голден Стейт.
8 березня
Міннесота – Орландо 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)
Атланта – Філадельфія 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Детройт – Бруклін 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)
Мемфіс – Кліпперс 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Мілвокі – Юта 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Оклагома-Сіті – Голден Стейт 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.