Поразки Міннесоти та Детройта в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 7 на 8 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поразки Міннесоти. Її 5-матчеву переможну серію перервав Орландо.

Юта без Святослава Михайлюка поступилась Мілвокі. В заключному поєдинку ж Оклагома-Сіті здолала Голден Стейт.

НБА – регулярний чемпіонат

8 березня

Міннесота – Орландо 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)

Атланта – Філадельфія 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)

Детройт – Бруклін 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)

Мемфіс – Кліпперс 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)

Мілвокі – Юта 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)

Оклагома-Сіті – Голден Стейт 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.