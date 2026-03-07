Нью-Йорк розтрощив Денвер, валідольна перемога Сан-Антоніо у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 7 березня відбулась ціла низка матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

У перших із них Бостон святкував перемогу над Далласом, а Шарлот програв Маямі.

Найрозгромнішу звитягу оформили баскетболісти Нью-Йорка, які розгромили Денвер, який провалив три із чотирьох чвертей.

Лейкерс зумів реабілітуватись перед власними уболівальниками після поразки від Денвера.

Ще одна гра між Міннесотою та Орландо відбудеться сьогодні, 7 березня, о 22:00 (за київським часом).

НБА – регулярний чемпіонат

7 березня

Бостон – Даллас 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)

Шарлот – Маямі 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)

Г'юстон – Портленд 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17)

Денвер – Нью-Йорк 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)

Фінікс – Нью-Орлеан 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35)

Сан-Антоніо – Кліпперс 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)

Лейкерс – Індіана 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37)

Міннесота – Орландо (22:00)

