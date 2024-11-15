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Реал вперше у сезоні програв удома, Баварія розгромила Альбу, Монако переграв Басконію: результати матчів Євроліги

Олексій Погорелов — 15 листопада 2024, 00:00
Реал вперше у сезоні програв удома, Баварія розгромила Альбу, Монако переграв Басконію: результати матчів Євроліги
Реал – Анадолу Ефес
Turkish Airlines EuroLeague

У четвер, 14 листопада, пройшли матчі десятого туру Євроліги.

У першій зустрічі вечора Маккабі на своєму паркеті провалив третю чверть, а потім не встиг врятуватися від поразки Олімпіакосу.

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Потім АСВЕЛ здолав Црвену Звезду, Баварія розтрощила Альбу, а Басконія поступилася Монако.

Реалу майже вдалося зробити камбек, програючи -27 по ходу зустрічі, проте Анадолу Ефес під кінець четвертої чверті все ж закрив матч.

Євроліга – регулярний сезон
14 листопада

Маккабі – Олімпіакос 91:94 (24:29, 29:13, 10:28, 28:24)

АСВЕЛ – Црвена Звезда 77:74 (24:20, 19:12, 15:19, 19:23)

Баварія – Альба 115:86 (28:27, 34:15, 34:14, 19:30)

Басконія – Монако 75:87 (7:24, 17:23, 31:14), 20:26)

Реал - Анадолу Ефес 64:73 (6:19, 19:28, 24:11, 15:15)

Десятий тур Євроліги продовжиться 15 листопада чотирма матчами. Лідер чемпіонату Барселона прийматиме Париж, Фенербахче вирушить у гості до Жальгіріса, Віртус зустрінеться з Болоньєю, а Партизан зіграє з Міланом.

Раніше з'явилася інформація, що Реал має намір заплатити півмільйона євро за гравця Віртуса та збірної Франції.

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