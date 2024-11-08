Реал готовий заплатити 500 тисяч євро за гравця збірної Франції

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні форварда збірної Франції та італійського Віртуса Ісайї Кордіньє.

Про це пише портал Sportando.

Як інформує джерело, іспанський клуб готовий сплатити бай-аут у розмірі 500 тисяч євро.

"Бланкос" невдало розпочали сезон. В Євролізі команда Чуса Матео здобула 3 перемоги за 8 матчів, що дозволяє посідати лише 11 місце в таблиці.

Минулого сезону Реал впевнено виграв регулярний чемпіонат, а у фіналі турніру зазнав поразки від Панатінаїкоса.

27-річний Кордіньє виступає за Віртус із 2021 року. Влітку разом зі збірною Франції баскетболіст дійшов до фіналу Олімпіади, де "Ле бле" поступилися США.