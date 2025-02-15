Запоріжжя штрафними кидками вирвало перемогу у важкому матчі Суперліги проти Старого Луцька

У суботу, 15 лютого, відбувся баскетбольний матч Суперліги України, у якому Старий Луцьк приймав Запоріжжя.

Весь поєдинок проходив за одним сценарієм: гості роблять відрив, а господарі майданчика намагаються його нівелювати. І за таким розвитком подій на паркеті дійсно було цікаво стежити.

На старті другої чверті команда Валерія Плеханова зробила перевагу +12, але під саму сирену на велику перерву гравці Старого Луцька скоротили відставання до двох балів.

Це ж повторилося в останній 10-хвилинці. І хоча підопічні Дмитра Чайковського зуміли навіть зрівняти рахунок у самому кінці матчу, Запоріжжя двома точними штрафними кидками вирвав перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга-2024/25

15 лютого

Старий Луцьк – Запоріжжя 85:87 (17:24, 24:19, 17:22, 27:22)

Старий Луцьк: Горобченко (22), Лесик (18 + 11 підбирань), Прозапас (16 + 6 підбирань + 6 передач), Кольченко (14 + 6 підбирань), Михайлов (7), Дупін (4), Липовцев (4), Лавані (0), Мусієнко (0).

Запоріжжя: Хохоник (22 + 5 підбирань), Мур (20), Бах (19), Нікітін (10), Буц (5 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Кабанов (5), Ніколайчук (3 + 9 підбирань), Петренко (3), Дмитренко (0), Новіков (0).

Це був поєдинок за шосте місце, оскільки в разі перемоги Старий Луцьк наздогнав би Запоріжжя – команди мали б однакові показники.

Проте команда Плеханова продовжує посідати шосту сходинку з 9 перемогами, а команда Чайковського залишилася сьомою, вигравши 7 матчів.

Нагадаємо, що сьогодні лідер української Суперліги Дніпро здобув свою 20 перемогу поспіль, цього разу обігравши Рівне.