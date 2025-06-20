Рольовик Індіани встановив рекорд Фіналу НБА у чотирьох різних показниках

Захисник Індіани Пейсерс Ті Джей МакКоннелл може похвалитися рекордною статистикою в межах фінальної серії НБА.

Про це повідомляє StatMuse.

Сьогодні, 20 червня, Індіана зрівняла рахунок протистояння з Оклахомою, вигравши шостий матч 108:91.

У цій грі МакКоннелл набрав 12 очок, 9 підбирань та 6 передач, зробивши при цьому одразу 4 перехоплення.

Завдяки таким показникам, Ті Джей МакКоннелл став першим гравцем в історії НБА, який, виходячи з лави, набрав 60+ очок, 25+ передач та 15+ підбирань у Фіналі.

TJ McConnell is the first bench player in NBA history with



60+ points

25+ assists

15+ rebounds



in an NBA Finals. pic.twitter.com/Tpwvz1vPLq — StatMuse (@statmuse) June 20, 2025

Більше того, він та Алекс Карузо з Оклахоми тепер ділять рекорд фінальної серії НБА за кількістю перехоплень м'яча серед гравців, які виходять з лави запасних. В обох по 14 перехоплень.

TJ McConnell is the first bench player in NBA history with



60+ points

25+ assists

15+ rebounds



in an NBA Finals. pic.twitter.com/Tpwvz1vPLq — StatMuse (@statmuse) June 20, 2025

У вирішальному сьомому матчі МакКоннелл та Карузо матимуть можливість одноосібно заволодіти цим рекордом. А це може статися в ніч на 23 червня.

Раніше стало відомо, що друга зірка Оклахоми Джейлен Вільямс став володарем негативного рекорду Фіналу НБА.