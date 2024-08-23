Чотириочкові кидки в баскетболі: недалеке майбутнє, чи лише експеримент
Напередодні у філіппінській лізі відбулася справжня революція в баскетболі. Організатори турніру запровадили 4-очкову лінію. і першим автором 4-очкового кидка на професійному рівні став Кріс Банкеро.
Цю лінію розмістили на відстані 8,2 метра від кільця. У зв'язку з цим наш сайт вирішив розібратися, чи варто очікувати нововведення в НБА та інших турнірах, а також згадати, як змінювалися правила нарахування очок у баскетболі.
Перші правила
Перші баскетбольні правила прописав засновник гри Джеймс Нейсміт. З найбільш цікавого, там було заборонене ведення м'яча. Якщо гравець отримував його у свої руки, то повинен був кидати з місця, де він стоїть. А щодо балів, то за кожне влучання зараховувалося 1 очко.
Коли саме відбулися зміни в нарахуванні балів — невідомо, проте перші згадки про 2-очкові кидки є у довіднику, датованому 1896-1897 роками. Тоді всі кидки, за винятком штрафних, стали оцінюватися у 2 бали.
Впровадження 3-очкових кидків
Вперше триочкову лінію випробували у 1945 році на університетському рівні. Вона знаходилася на відстані 21 футу (6,4 метра). Вдруге її спробували вже у 1958-му (7 м). А в 1961-му відбувся експериментальний матч, де всі кидки з гри оцінювалися трьома балами.
Саме в цьому році Американська баскетбольна ліга стала першим турніром, де почали використовувати триочкову лінію, що розташовувалася на відстані 25 футів (7,62 м) від кошика (щоправда, на кутах відстань була меншою: 22 фути, 6,7 м).
В Національній баскетбольній асоціації (НБА) це нововведення з'явилося у 1979 році. Зараз триочкова лінія запроваджена в усіх турнірах, щоправда, має різну дистанцію. Наприклад у НБА це 7,24 метра, а у ФІБА та ЖНБА — 6,75 метра.
Чи буде 4-очкова лінія в НБА?
Що ж, сучасний спорт схильний до змін, і про 4-очкову лінію вже говорили в НБА, проте не схоже на те, що це відбудеться найближчим часом. Навіть на прикладі вищенаведених змін, очікувати швидкого нововведення не варто.
Та і в асоціації лише нещодавно (у 2015 році) розпочалася "триочкова" ера. Її засновником можна вважати Стефена Каррі, який став рекордсменом за кількістю результативних триочкових кидків.
А тому робити 4-очкову лінію в ситуації, коли команди все більше використовують дальні кидки — щонайменше нелогічно. Для порівняння, у перші два роки з появи 3-очкової лінії в НБА, команди закидували з цієї дистанції менше ніж 1 раз за гру. До 2010 року ця цифра збільшилася до 6,4 кидка, а зараз вона більша за 12. Це при тому, що ефективність залишається відносно однаковою 30-35%.