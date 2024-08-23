Чотириочкові кидки в баскетболі: недалеке майбутнє, чи лише експеримент

Напередодні у філіппінській лізі відбулася справжня революція в баскетболі. Організатори турніру запровадили 4-очкову лінію. і першим автором 4-очкового кидка на професійному рівні став Кріс Банкеро.

Цю лінію розмістили на відстані 8,2 метра від кільця. У зв'язку з цим наш сайт вирішив розібратися, чи варто очікувати нововведення в НБА та інших турнірах, а також згадати, як змінювалися правила нарахування очок у баскетболі.

Перші правила

Перші баскетбольні правила прописав засновник гри Джеймс Нейсміт. З найбільш цікавого, там було заборонене ведення м'яча. Якщо гравець отримував його у свої руки, то повинен був кидати з місця, де він стоїть. А щодо балів, то за кожне влучання зараховувалося 1 очко.

Коли саме відбулися зміни в нарахуванні балів — невідомо, проте перші згадки про 2-очкові кидки є у довіднику, датованому 1896-1897 роками. Тоді всі кидки, за винятком штрафних, стали оцінюватися у 2 бали.

Впровадження 3-очкових кидків

Вперше триочкову лінію випробували у 1945 році на університетському рівні. Вона знаходилася на відстані 21 футу (6,4 метра). Вдруге її спробували вже у 1958-му (7 м). А в 1961-му відбувся експериментальний матч, де всі кидки з гри оцінювалися трьома балами.

Саме в цьому році Американська баскетбольна ліга стала першим турніром, де почали використовувати триочкову лінію, що розташовувалася на відстані 25 футів (7,62 м) від кошика (щоправда, на кутах відстань була меншою: 22 фути, 6,7 м).

В Національній баскетбольній асоціації (НБА) це нововведення з'явилося у 1979 році. Зараз триочкова лінія запроваджена в усіх турнірах, щоправда, має різну дистанцію. Наприклад у НБА це 7,24 метра, а у ФІБА та ЖНБА — 6,75 метра.

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Чи буде 4-очкова лінія в НБА?

Що ж, сучасний спорт схильний до змін, і про 4-очкову лінію вже говорили в НБА, проте не схоже на те, що це відбудеться найближчим часом. Навіть на прикладі вищенаведених змін, очікувати швидкого нововведення не варто.

Та і в асоціації лише нещодавно (у 2015 році) розпочалася "триочкова" ера. Її засновником можна вважати Стефена Каррі, який став рекордсменом за кількістю результативних триочкових кидків.

Стефен Каррі на Олімпійських іграх 2024 Getty Images

А тому робити 4-очкову лінію в ситуації, коли команди все більше використовують дальні кидки — щонайменше нелогічно. Для порівняння, у перші два роки з появи 3-очкової лінії в НБА, команди закидували з цієї дистанції менше ніж 1 раз за гру. До 2010 року ця цифра збільшилася до 6,4 кидка, а зараз вона більша за 12. Це при тому, що ефективність залишається відносно однаковою 30-35%.