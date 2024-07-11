Історія пишеться на наших очах: Леброн і Каррі нарешті зіграли за одну команду

Рано-вранці за київським часом, 11 липня, відбулася, без перебільшення, історична подія для всього світового спорту. Нарешті вболівальники усього світу дочекалися Леброна Джеймса і Стефена Каррі на паркеті. Так, вони й раніше грали на одному майданчику, а от за одну команду — ніколи. Матчі усіх зірок до уваги не беремо.

Сталося це в контрольній грі між збірними США та Канади в межах підготовки до Олімпійських ігор.

Найкращі гравці покоління вийшли в стартовому складі чергової Dream Team, яка, до слова, дійсно відповідає назві. За іменами ця збірна буде, як мінімум, не менш статусна за зразки 2008-го та 2012-го.

Уперше в офіційній грі Джеймс і Каррі зіграють у першому турі групового етапу Олімпійського турніру (28 липня), де суперницею США буде команда Сербії. І якщо для 39-річного Леброна Ігри в Парижі стануть четвертими в кар'єрі ("золото" — у 2008 та 2012, "бронза" — у 2004), то Каррі вперше візьме участь в головних змаганнях чотириріччя.

Наразі важко сказати, чи стало б це можливим, якби не провал американців на двох останніх чемпіонатах світу. Одразу після поразки на торішньому "мундіалі" Леброн Джеймс публічно оголосив, що готовий рятувати баскетбольну репутацію США на турнірах під егідою ФІБА.

У вересні 2023-го провідний інсайдер видання the Athletic Шемс Чаранія повідомив, що Джеймс особисто спілкувався з кількома баскетболістами, у тому числі й зі Стефом.

Залучити Каррі в команду великих зусиль не потребувало. Ще після чемпіонського сезону 2021/22 в НБА, Каррі зізнався, що пообіцяв Стіву Керру (головний тренер ГСВ і збірної) приїхати в Париж.

"Коуч Керр сказав мені, що я маю приїхати на Олімпійські ігри в Париж, а я ніколи не сперечаюся з тренером", — зізнався розігруючий захисник.

Баскетбольний олімпійський турнір у Парижі обіцяє стати надзвичайно видовищним і цікавим. Сербія, Канада, Німеччина, Франція, Австралія та Греція мають потужні ростери та сповнені бажання не пустити американців на Олімп. Однак, у першу чергу, вболівальники в очікуванні шоу від найкращих баскетболістів світу. Вони вперше зіграють в одній команді. Чекати лишилося недовго...

А щоб очікування було приємнішим, перегляньте хайлайт із матчу проти Канади, який американці легко виграли (86:72).