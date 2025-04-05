Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Головний претендент на звання MVP НБА перевершив 30-річне досягнення Джордана

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 17:17
Шай Гілджес-Александер
Шай Гілджес-Александер
Instagram Шая Гілджес-Александера

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер вийшов на четверте місце в історії НБА за тривалістю серії матчів, у яких він набрав 20+ очок.

Про це повідомляє ESPN.

У матчі проти Х'юстона (111:125) 26-річний баскетболіст набрав 22 очки. Ця гра стала для нього вже 70-ю поспіль, яку він завершив з 20+ очками.

Це четверта найдовша серія в історії НБА. Канадець обійшов Майкла Джордана, який може похвалитися серією в 69 таких ігор. Рекорд належить легендарному Вілту Чемберлену, який двічі робив серію з 80 матчів поспіль.

Найдовші серії матчів з 20+ очками в історії НБА

  1. Вілт Чемберлен – 80 матчів (сезон-1961/62);
  2. Вілт Чемберлен – 80 матчів (сезон-1963/64);
  3. Оскар Робертсон – 76 матчів (сезон-1963/64);
  4. Шай Гілджес-Александер – 70 матчів (сезон-2024/25);
  5. Майкл Джордан – 69 матчів (сезон-1990/91).

Нагадаємо, що саме Шай Гілджес-Александер вважається головним претендентом на нагороду найціннішого гравця НБА за підсумками регулярного сезону. Його конкурентом в боротьбі за це звання є триразовий MVP Нікола Йокич.

Раніше НБА оприлюднила імена баскетболістів, які змагатимуться за дві сезонні нагороди.

баскетбол Майкл Джордан Шей Гілджес-Александер НБА Оклахома-Сіті Тандер

Шей Гілджес-Александер

Навіть не ЛеБрон: Гілджес-Александер повторив 30-річний рекорд Джордана
Зроблю все сам: претендент на звання MVP НБА звільнив агента перед підписанням супермаксимального контракту
Гілджес-Александер може стати найбільш високооплачуваним гравцем в історії НБА
Гілджес-Александер обійшов Йокича у гонці за звання MVP регулярного сезону НБА
Едвардс: Гілджес-Александер – MVP цього року, проти нього неможливо захищатися і він краще за Йокича

Останні новини