Головний претендент на звання MVP НБА перевершив 30-річне досягнення Джордана

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер вийшов на четверте місце в історії НБА за тривалістю серії матчів, у яких він набрав 20+ очок.

Про це повідомляє ESPN.

У матчі проти Х'юстона (111:125) 26-річний баскетболіст набрав 22 очки. Ця гра стала для нього вже 70-ю поспіль, яку він завершив з 20+ очками.

Це четверта найдовша серія в історії НБА. Канадець обійшов Майкла Джордана, який може похвалитися серією в 69 таких ігор. Рекорд належить легендарному Вілту Чемберлену, який двічі робив серію з 80 матчів поспіль.

Найдовші серії матчів з 20+ очками в історії НБА

Вілт Чемберлен – 80 матчів (сезон-1961/62); Вілт Чемберлен – 80 матчів (сезон-1963/64); Оскар Робертсон – 76 матчів (сезон-1963/64); Шай Гілджес-Александер – 70 матчів (сезон-2024/25); Майкл Джордан – 69 матчів (сезон-1990/91).

Нагадаємо, що саме Шай Гілджес-Александер вважається головним претендентом на нагороду найціннішого гравця НБА за підсумками регулярного сезону. Його конкурентом в боротьбі за це звання є триразовий MVP Нікола Йокич.

Раніше НБА оприлюднила імена баскетболістів, які змагатимуться за дві сезонні нагороди.