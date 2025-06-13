MVP НБА 2017 року вийде на ринок вільних агентів
Расселл Вестбрук
Денвер Наггетс
Найцінніший гравець НБА 2017 року Расселл Вестбрук вирішив відмовитися від опції гравця та вийти на ринок вільних агентів.
Про це повідомляє журналіст Марк Стейн.
30 червня 36-річний розігруючий стане необмежено вільним агентом після відмови брати 3,4 мільйона доларів за сезон-2025/26, який він мав би провести у складі Денвер Наггетс.
Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок провів один сезон з Денвером, в якому він зіграв 75 матчів, набираючи в середньому 13,3 очка, 4,9 підбирання, 6,1 передачі та 1,4 перехоплення.
Вважається, що Вестбрук бажає отримати більші гроші. Він може повернутися в Денвер, якщо чемпіони НБА 2023 року запропонують йому відповідну угоду, коли відкриється ринок вільних агентів.
Але при цьому у Расті буде ще один несподіваний варіант із переїздом до Європи, де він може опинитися у складі учасника Євроліги.