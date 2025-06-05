Зірка НБА після 17 років у лізі може посилити клуб Євроліги

Ветеран НБА Расселл Вестбрук може стати гравцем Хапоеля Тель-Авів.

Про це повідомляє журналіст Неманья Зорич.

За його інформацією, новачок Євроліги почав переговори з гравцем. Хапоель може запропонувати йому контракт, який не мав ще жоден баскетболіст в Європи.

Hapoel Tel Aviv has made initial contact with former NBA All Star Russell Westbrook.

Im told the Eurocup champions are planning to make him an offer with a salary never seen before in European basketball. — Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) June 4, 2025

Расселл з 2008 року грає в НБА. Він виступав за Оклахому, Х'юстон, Вашингтон, Лейкерс і Кліпперс.

Цього сезону плеймейкер грав за Денвер. 30 червня контракт Вестбрука завершується.

За 17 сезонів захисник відіграв 1237 поєдинків. Його показники: 21,2 очка, 7,0 підбирання та 8,0 передачі за 33 хвилини на паркеті.

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