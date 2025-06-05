Зірка НБА після 17 років у лізі може посилити клуб Євроліги
Рассел Вестбрук
Denver Nuggets
Ветеран НБА Расселл Вестбрук може стати гравцем Хапоеля Тель-Авів.
Про це повідомляє журналіст Неманья Зорич.
За його інформацією, новачок Євроліги почав переговори з гравцем. Хапоель може запропонувати йому контракт, який не мав ще жоден баскетболіст в Європи.
Расселл з 2008 року грає в НБА. Він виступав за Оклахому, Х'юстон, Вашингтон, Лейкерс і Кліпперс.
Цього сезону плеймейкер грав за Денвер. 30 червня контракт Вестбрука завершується.
За 17 сезонів захисник відіграв 1237 поєдинків. Його показники: 21,2 очка, 7,0 підбирання та 8,0 передачі за 33 хвилини на паркеті.
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