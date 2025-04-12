Центровий Денвера Нікола Йокич повторив унікальне досягнення двох легенд НБА – Рассела Вестбрука та Оскара Робертсона.

Про це повідомляє Basketnews.

Сербський бігмен віддав свою 700-ту передачу у поєдинку з Мемфісом і оформив завершує регулярний сезон із тріпл-даблом в середньому за гру.

Nikola Jokic becomes the FIRST EVER CENTER in NBA history to average a triple-double for a season 😎🇷🇸 pic.twitter.com/vdDs6YnWM6 — BasketNews (@BasketNews_com) April 12, 2025

Раніше таке вдавалось Веструбку у 2024 році та Робертсону у 1962 році. До того ж, серб став першим бігменом, який зміг досягти таких результатів. Наразі показники Йокича – 29,8 очок, 12,8 підбирань та 10,3 передачі за гру.

У складі Денвера Йокич грає з 2015 року – у 2023 році баскетболіст у складі Наггетс ставав чемпіоном НБА, а також тричі визнався MVP змагання (2021, 2022, 2024).

Зазначимо, що цієї ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.