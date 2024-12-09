20 хвилин та 13 очок: Пустовий вдало відіграв за Ховентуд у чемпіонаті Іспанії
Артем Пустовий
Фото: FBU
Український баскетболіст Ховентуди Артем Пустовий в матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади набрав 13 очок, зробив 6 підбирань та допустив 2 втрати. Також Артем реалізував 6/7 двоочкових та ½ зі штрафних і для цього гравцю знадобилось 20 хвилин на паркеті.
Але такий вдалий результат українця не допоміг Ховентуді перемогти у цьому матчі. Гра завершилась з рахунком 87:77 на користь Гранади.
Ліга ACB – 2024/25. Іспанія
10-й тур. 8 грудня
Гранада – Ховентуд – 87:77 (26:20; 19:19; 15:16; 27:22)
Нагадаємо, нещодавно лідер збірної України провів кілька вдалих ігр в межах Єврокубку, але це знову не допомогло його клубу перемогти.