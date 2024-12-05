Ковляр та Пустовий провели вдалі матчі в Єврокубку

Лідери баскетбольної збірної України Артем Пустовий та Олександр Ковляр провели вдалі матчі в Єврокубку, але це не врятувало їхні клуби від поразки.

ІІспанський Ховентуд Пустового поступився Хапоелю Тель-Авів (70:92). Центровий відіграв 26 хвилин, набрав 12 очок (3/7 двоочкові, 6/6 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 1 втратах та 1 фолі. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-8".

Литовський Літкабеліс вдома дав бій турецькому Тюрк Телекому – 93:98. Український плеймейкер відіграв 28 хвилин, набрав 16 очок (2/3 двоочкові, 3/3 триочкові, 3/3 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач, зробив 1 перехоплення при 4 втратах та 5 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-4".

Нагадаємо, вчора також відбулися заключні матчі 13-го туру Євроліги.