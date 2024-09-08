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Пустовий, Санон та Бобров провели вдалі матчі за свої клуби

Руслан Травкін — 8 вересня, 10:57
Пустовий, Санон та Бобров провели вдалі матчі за свої клуби
Артем Пустовий
facebook.com/Penya1930

Баскетболісти збірної України продовжують підготовку до нового сезону за європейські клуби.

Як повідомляє сайт іспанського Ховентуда, Артем допоміг обіграти Сарагосу (86:76). На його рахунку 21 очко (6/12 двоочкові, 9/9 штрафні), зібрав 6 підбирань та поставив 2 блок-шоти.

Нагадаємо, що попередній матч проти Льєїди бігмен провів дуже успішно.

Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров допомогли латвійському ВЕФу здолати Шауляй (95:93). Санон набрав 23 очка та зробив 6 підбирань, а на рахунку Боброва 17 набраних очок та 9 підбирань.

Раніше ми повідомляли, що гравець збірної України Олександр Липовий буде грати за іспанський клуб.

Артем Пустовий Іссуф Санон В’ячеслав Бобров Ховентуд

Артем Пустовий

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