Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Гравець збірної України підписав контракт з іспанським клубом

Руслан Травкін — 5 вересня, 15:12
Гравець збірної України підписав контракт з іспанським клубом
Олександр Липовий
Facebook FundacionLucentum

Баскетболіст збірної України Олександр Липовий став гравцем іспанського Аліканте.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі контракту не вказані. Останні 4 роки 32-річний форвард виступав за Прометей.

Також за кар'єру Липовий грав за Київ, Донецьк, Црвену Звєзду (Сербія), Шольнок (Угорщина), Віта (Грузія), Трікала (Греція), Промітеас (Греція) та Бонн (Німеччина).

Аліканте грає у другому за силою дивізіоні Іспанії. У сезоні-2024/25 команда посіла 7 місце і вилетіла у першому раунді плейоф.

Нагадаємо, вчора повідомляли, що ексгравець збірної України Олександр Кобець буде грати за скромний литовський клуб.

баскетбол Олександр Липовий

Олександр Липовий

Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022
Липовий та Петров визначились з клубом на наступний сезон
Капітан збірної України не зіграє у відборі на чемпіонат світу
Липовий: Мій контракт з Бонн Телекомом підписаний до 30 червня
Липовий став гравцем німецького клубу

Останні новини