Гравець збірної України підписав контракт з іспанським клубом

Баскетболіст збірної України Олександр Липовий став гравцем іспанського Аліканте.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі контракту не вказані. Останні 4 роки 32-річний форвард виступав за Прометей.

Також за кар'єру Липовий грав за Київ, Донецьк, Црвену Звєзду (Сербія), Шольнок (Угорщина), Віта (Грузія), Трікала (Греція), Промітеас (Греція) та Бонн (Німеччина).

Аліканте грає у другому за силою дивізіоні Іспанії. У сезоні-2024/25 команда посіла 7 місце і вилетіла у першому раунді плейоф.

Нагадаємо, вчора повідомляли, що ексгравець збірної України Олександр Кобець буде грати за скромний литовський клуб.