Пустовий провів успішний матч за Ховентуд

Гравець збірної України Артем Пустовий допоміг Ховентуду обіграти Льєїду у контрольному матчі.

Клуб із Бадалони обіграв суперника в овертаймі 85:82. Українець відіграв 29 хвилин, за які набрав 26 очок (10/12 двоочкові, 8/11 штрафні), зробив 10 підбирань, поставив 2 блок-шоти при 2 фолах.

Показник плюс-мінус склав +12. Бігмен набрав 42 бали рейтингу ефективності.

📊 Estadístiques finals



⭐️ Artem Pustovyi: 28 punts, 10 rebots i 42 de valoració#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/qJDseKdlFA — Club Joventut Badalona (@Penya1930) September 5, 2024

Нагадаємо, досвідчений баскетболіст приєднався до Ховентуда на початку липня. Для нього це вже буде 10 сезон у чемпіонаті Іспанії. Раніше він виступав за Обрадойро, Барселону, Мурсію та Гран-Канарію.