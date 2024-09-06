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Пустовий провів успішний матч за Ховентуд

Руслан Травкін — 6 вересня, 08:47
Пустовий провів успішний матч за Ховентуд
Артем Пустовий (№13)
facebook.com/Penya1930

Гравець збірної України Артем Пустовий допоміг Ховентуду обіграти Льєїду у контрольному матчі.

Клуб із Бадалони обіграв суперника в овертаймі 85:82. Українець відіграв 29 хвилин, за які набрав 26 очок (10/12 двоочкові, 8/11 штрафні), зробив 10 підбирань, поставив 2 блок-шоти при 2 фолах.

Показник плюс-мінус склав +12. Бігмен набрав 42 бали рейтингу ефективності.

Нагадаємо, досвідчений баскетболіст приєднався до Ховентуда на початку липня. Для нього це вже буде 10 сезон у чемпіонаті Іспанії. Раніше він виступав за Обрадойро, Барселону, Мурсію та Гран-Канарію.

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