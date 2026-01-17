Говерла переграла Ніко-Баскет у Суперлізі
Прикарпаття-Говерла у Луцьку обіграла Ніко-Баскет у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 98:88.
Найрезультативнішим гравцем матчу став нападник Говерли Ілля Кабацюра, в активі якого 28 очок, 3 підбирання та 6 передач. Також 25 очок набрав Сергій Старцев.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
17 січня
Прикарпаття-Говерла – Ніко-Баскет 98:88 (23:28, 30:21, 22:21, 23:18)
Прикарпаття-Говерла: Кузнецов 5+4 підбирання, Старцев 25+6 передач, Рід 19+3 підбирання +3 передачі, Кабацюра 28+6 передач, Морозов 16+5 підбирань, Марків 0, Чугунов 3, Дмитренко 2, Дроздов 0.
Ніко-Баскет: Лук'ян 8+10 підбирань, Зайцев 4+5 підбирань, Сафонов 19+4 підбирання +4 передачі, Лихой 11+4 підбирання, Гарбар 10, Грищук 16+6 підбирань, Стуров 0+3 підбирання, Володін 20+7 підбирань, Кабанов 0.
Нагадаємо, напередодні Рівне оголосив про повернення в команду американського важкого форварда Рода Брауна.