Помічник тренера Далласа звинувачується у нападі із застосуванням вогнепальної зброї

Помічник головного тренера Далласа Даррелл Армстронг тимчасово не зможе виконувати свої обов'язки через звинувачення у нападі.

Про це повідомляє ESPN.

Поліція Далласа затримала фахівця у неділю після того, як той, за словами свідків, сперечався з жінкою. Після цього Армстронг схопив пістолет та вдарив жінку, заявивши, що вб'є її.

Маверікс, своєю чергою, підтвердили проблеми свого співробітника із законом, проте відмовились надавати будь-які коментарі, заявивши про "збір інформації".

Представники НБА також заявили, що перебувають у постійному контакті з керівництвом Даллас.

Раніше повідомлялось, що інший помічник Джейсона Кідда залишить Мавс.