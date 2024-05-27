Помер легендарний баскетболіст Білл Волтон

Видатний американський баскетболіст, член Залу слави Національної баскетбольної асоціації, Білл Волтон пішов з життя у віці 71 року.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Легендарний спортсмен помер після тривалої боротьби з раком.

Волтон є дворазовим чемпіоном ліги. У 1977 році він став переможцем у складі Портленд Трейл Блейзерс. В тому ж сезоні він отримав нагороду найціннішого гравця фіналу НБА та став MVP сезону-1977/78.

У 1993 році Волтон був введений в Зал слави баскетболу. Також він був включений до ювілейних команд, присвячених 50-річчю та 75-річчю НБА.



