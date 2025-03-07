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Футболіст ФКСБ раптово помер у віці 19 років

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 17:11
Футболіст ФКСБ раптово помер у віці 19 років
Лука Манолаке
IMAGO

У віці 19 років раптово помер футболіст ФКСБ Лука Манолаке.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, румунський гравець помер минулого тижня від розриву аорти.

Манолаке належав ФКСБ, але виступав на правах оренди у Металоглобусі, який представляє другий дивізіон чемпіонату Румунії.

Повідомляється, що останнім часом Манолаке почувався зле та часто звертався до лікарів, однак медики так і не змогли діагностувати причину.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Ювентуса Ніко Ідальго помер у віці 32 років після боротьби з раком легень.

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