Олімпійський чемпіон та MVP Євробаскету та чемпіонату світу: помер легендарний сербський баскетболіст

Пішов з життя легендарний баскетболіст Дражен Даліпагич.

Про це повідомило видання Meridian Sport.

Йому було 73 роки. Помер у Бєлграді. Відомо, що останні місяці він боровся з серйозною хворобою.

Дражен – один із найкращих баскетболістів Європи кінця 70-х та початку 80-х років минулого століття.

Разом зі збірною Югославії він вигравав Олімпіаду-1980, чемпіонат світу 1978 року, а також чемпіонат Європи 1973, 1975 та 1977 року. Також вигравав на подібних першостях срібні та бронзові нагороди.

За підсумками Євробаскету-1977 він став MVP турніру. Аналогічну нагороду він здобув через рік на чемпіонаті світу.

На клубному рівні грав за Партизан, Венецію, Реал, Удіне, Верону та Црвену Звєзду.

Нагадаємо, помер триразовий чемпіон світу з гандболу у складі збірної Румунії Корнель Оцеля.