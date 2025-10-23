Ще більше арештів: арбітра Євроліги затримали через з'явзок з організованою злочинною групою із Сербії

Арбітр Євроліги Урош Ніколич був відсторонений від своїх обов'язків на невизначений термін після того, як він був заарештований сербською поліцією.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, 40-річний серб був затриманий в ході міжнародної поліцейської операції, в результаті якої було заарештовано 10 осіб. Поліція виявила в квартирі Ніколича 250 000 євро.

Арбітр підозрюється у зв'язках з організованою злочинною групою, відомою як "Vračarci". Повідомляється, що сім членів даного угруповання були заарештовані за підозрою у скоєнні двох вбивств і трьох замахів на вбивство в останні роки в Сербії.

Сербська федерація баскетболу (KSS) відсторонила Ніколича на невизначений термін. Так само вчинила і Євроліга.

Зазначимо, що Урош Ніколич входив до складу групи арбітрів, які обслуговували Фінал чотирьої Євроліги у 2021 та 2024 роках. У цьому сезоні Ніколич встиг відпрацювати у чотирьох іграх регулярного сезону Євроліги.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, у США відбулася низка арештів – серед затриманих опинилися захисник Маямі Хіт Террі Розір та головний тренер Портленд Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс.