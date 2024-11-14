Лідер Запоріжжя отримав серйозну травму

Головний тренер Запоріжжя Валерій Плеханов розповів по травму лідера команди Максима Нікітіна, який не допоможе команді в матчі з Дніпром.

Слова фахівця наводить пресслужба клубу.

"У нас вже скоро матч з Дніпром після якого буде пауза. Тоді треба провести велику роботу над фізикою та покращенням відсотку штрафних. На жаль, Максим Нікітін не зможе нам допомоги. У нього серйозна травма. Чекаємо більш детального обстеження та результатів", – розповів Плеханов після матчу з Черкаськими Мавпами.

У 8 матчах сезону Нікітін в середньому за 30 хвилин набирає 15.4 очка, 7.8 підбирання та 1.3 передачі (РЕ 16.0). Запоріжжя наразі займає передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише дві перемоги, у Дніпра 5 перемог та перша сходинка.