10 головних підсумків старту української баскетбольної Суперліги

Цими вихідними у Києві, Запоріжжі та Дніпрі відбулися стартові поєдинки баскетбольної Суперліги. Вісім команд вийшли на старт чемпіонату і вже зіграли по два матчі. Дніпро та Рівне виграли обидва свої поєдинки, Запоріжжя та Прикарпаття-Говерла – таку ж кількість програли, а Київ-Баскет, Старий Луцьк-Університет, Черкаські Мавпи та Кривбас мають 1-1 у графі перемог/поразок.

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Про інші очевидні й не зовсім підсумки старту баскетбольного сезону – у цій підбірці.

Дніпро підтвердив статус фаворита

Чемпіон тогорічної Суперліги наразі підтверджує статус головного претендента на золото. Так, це лише початок чемпіонату і висновки робити ще зарано. Особливо, зважаючи на те, якою мінливою нині є баскетбольна першість або ж той факт, що, ймовірно, клуби ще підсилюватимуться. В тому числі й легіонерам. Одначе, наразі команда Володимира Коваля виглядає доволі збалансовано і стабільно.

Стартові матчі проти Кривбасу та Мавп чинні чемпіони виграли переконливо. У дніпрян чи не найдовша лава у чемпіонаті. Звісно, не варто забувати про те, що команді ще грати на європейській арені. Побачимо, чи вистачить ресурсу і стабільності чемпіонам.

У Рівного – все рівно

Команда Михайла Переверзія у минулому сезоні, який, до слова, був для неї дебютним у Суперлізі, завоювала срібні медалі. Одним з факторів такого успіху була стабільність рівнян. Стартові два поєдинки продемонстрували те, що наразі Рівне у хорошому тонусі. Команду залишило декілька важливих гравців на кшталт Шепелєва, Джойнера, Водолазського та Сміта. Однак вдалося зберегти інших лідерів на чолі із Соловйовим, який, до речі вже встиг дебютувати за національну збірну.

ФБУ

У стартових двох матчах команда з Рівного виглядала звично стабільно. І якщо у першому поєдинку "біло-червоні" перемогли Прикарпаття-Говерлу, то у другій грі здолали бронзового призера минулого чемпіонату – Київ-Баскет. Доволі непогано і впевнено.

Хто насправді керує Черкаськими Мавпами?

Команда з Черкас продовжує бути одним із головних ньюзмейкерів вітчизняного баскетболу. То Сліпенчук не повернувся із-закордону, то клуб нібито "передарували" (чи то продали) новим власникам.

Тепер ще одна оказія: у всіх офіційних документах головним тренером значиться Георгій Ступенчук. Він же ходить на післяматчеві пресконференції, однак під час поєдинків діями черкащан керує Дмитро Нагорний, який офіційно значиться асистентом тренера. "Хто насправді керує Черкаськими Мавпами" – питання риторичне, бо відповіль більш ніж очевидна.

Великий баскетбол повернувся до Запоріжжя

У минулому розіграші Суперліги БК Запоріжжя був єдиним клубом, який не грав матчів на власному майданчику. І ось Палац спорту "Юність" знову побачив великий баскетбол. Так, грали без вболівальників. Втім, на щастя, цього разу без тривог.

ФБУ

Запоріжжя має славні баскетбольні традиції й заслуговує на те, щоб жити повноцінно. В тому числі й грати в баскетбол на найвищому рівні.

Легіонерів менше і вони не витримують

У цьому пункті також буде згадка про команду Валерія Плеханова, але вже, на жаль, не настільки позитивна. Американські легіонери запоріжців Самі Рое та Сайвон Тейлор ще до початку сезону залишили клуб. Причина – безпекові реалії у місті, які, на жаль, погіршилися.

Загалом в порівнянні з минулим роком кількість гравців не з українським паспортом суттєво менша. Згідно з регламентом Суперліги кожен клуб може мати у своєму ростері по три легіонери, однак наразі вони є лише у Рівного, Старого Луцька-Університету та Кривбасу. Звісно, можливий варіант із дозаявкою гравців із тих же Штатів по ходу сезону.

Мішула повернувся у Дніпро, але чи повернеться в Україну

Баскетбольний клуб Дніпро дозаявив Олександра Мішулу на матчі Кубка Європи ФІБА. Про це інформує Трибуна. У заявці на Суперлігу Мішула відсутній. Принаймні, поки що.

Цікаво, чи повернеться ексгравець збірної в Україну. Дніпряни ж зіграють у групі D. Їхніми суперниками також стануть Сассарі (Італія) і Спортінг (Португалія).

Луцький Q – унікальний

Ми вже згадували про легіонерів української Суперліги. Ще один цікавий факт: лише один з них грав у вітчизняному чемпіонаті минулоріч. Це Маркіз Q Джексон, представник Старого Луцька-Університету.

ФБУ

Інші американські гравці, заявлені за клуби Суперліги, грають в Україні вперше. Інших повернень баскетболістів за Штатів не передбачається: в одних суттєво зросли фінансові апетити й наші клуби не зможуть їх задовольнити, ще низка зважає на війну і шукає баскетбольного щастя деінде.

За іменами ліга стала слабшою

Заплотинський, Новіков, Коцько, Руслов, Федчук, Шепелєв, Тіщенко, Байнум, Джойнер – це неповний список гравців, які грали у минулому сезоні Суперліги і з різних причин не зіграють у Суперлізі цьогоріч. Якщо приглянутися, то з цього "ростеру" можна сформувати команду, яка б точно була претендентом на високі місця. Втім це все з розряду фантастики.

Так, в Україну повернулися декілька перспективних молодих гравців на кшталт Сушкіна і приїхали декілька легіонерів. Дещо "врятував" ситуацію з баскетбольними кадрами й Прометей, який волею-неволею підсилив своїми ексгравцями низку команд.

Бублик та Рідлі влучають, Сандул – підбирає, а Кошеватський – асистує

І про декілька індивідуальних досягнень також варто згадати. Відзначаємо новачка Старого Луцька Аарона Рідлі, який за два стартових поєдинки в середньому набирав 24 очки. Захисник Кривбасу Михайло Бублик приніс своїй команді 30 очок у переможній грі проти Запоріжжя.

Аарон Рідлі ФБУ

Досвідчений центровий Максим Сандул, який повернувся до Київ-Баскета точно буде одним із найбільш статусних та кваліфікованих гравців на своїй позиції. Наразі саме цей бігмен домінує під щитами, збираючи найбільшу кількість підбирань. Екс-гравець киян, а нині баскетболіст Черкаських Мавп Лев Кошеватський доводить своєю грою, що дарма команда Забірченка його не втримала: 9 асистів в середньому у першому баблі.

Ворона послав Путіна

І на завершення цієї добірки цитата головного тренера Кривбаса Олександра Ворони після переможного поєдинку проти Запоріжжя:

"Валерію Плеханову можу сказати тільки – тримайся. Розумію, що перед самим стартом поїхали два гравці – це життя, тримайся. І ще раз дякую ЗСУ. Вибачте. Х###о, ти знаєш, куди тобі потрібно?".