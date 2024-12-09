Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, Черкаські Мавпи зіграють з Говерлою в Суперлізі
БК Київ Баскет
Сьогодні, 9 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.
"Бабл" проходить у місті Київ, на паркеті ПС "Венето". Один з лідерів чемпіонату Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, який посідає 5 місце в турнірній таблиці.
В іншому матчі дня зійдуться Говерла з Івано-Франківська та Черкаські Мавпи. Зазначимо, що в івано-франківської команди досі жодної перемоги в чемпіонаті за 9 поєдинків.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 9 грудня
15:30 Говерла – Черкаські Мавпи
18:30 Київ-Баскет – Кривбас
Нагадаємо, лідером чемпіонату є Дніпро, який виграв усі вісім ігор чемпіонату. У Київ-Баскета 8 перемог у 9 матчах.