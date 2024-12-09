Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, Черкаські Мавпи зіграють з Говерлою в Суперлізі

Сьогодні, 9 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

"Бабл" проходить у місті Київ, на паркеті ПС "Венето". Один з лідерів чемпіонату Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, який посідає 5 місце в турнірній таблиці.

В іншому матчі дня зійдуться Говерла з Івано-Франківська та Черкаські Мавпи. Зазначимо, що в івано-франківської команди досі жодної перемоги в чемпіонаті за 9 поєдинків.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 9 грудня

15:30 Говерла – Черкаські Мавпи

18:30 Київ-Баскет – Кривбас

Нагадаємо, лідером чемпіонату є Дніпро, який виграв усі вісім ігор чемпіонату. У Київ-Баскета 8 перемог у 9 матчах.