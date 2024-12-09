Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, Черкаські Мавпи зіграють з Говерлою в Суперлізі

Микола Дендак — 9 грудня 2024, 08:24
Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, Черкаські Мавпи зіграють з Говерлою в Суперлізі
БК Київ Баскет

Сьогодні, 9 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

"Бабл" проходить у місті Київ, на паркеті ПС "Венето". Один з лідерів чемпіонату Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, який посідає 5 місце в турнірній таблиці.

В іншому матчі дня зійдуться Говерла з Івано-Франківська та Черкаські Мавпи. Зазначимо, що в івано-франківської команди досі жодної перемоги в чемпіонаті за 9 поєдинків.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 9 грудня

15:30 Говерла – Черкаські Мавпи

18:30 Київ-Баскет – Кривбас

Нагадаємо, лідером чемпіонату є Дніпро, який виграв усі вісім ігор чемпіонату. У Київ-Баскета 8 перемог у 9 матчах.

Київ-Баскет БК Кривбас БК Черкаські Мавпи Прикарпаття-Говерла

Прикарпаття-Говерла

Київ-Баскет в овертаймі здолав Старий Луцьк, Рівне перемогло Говерлу: результати матчів Суперліги
Старий Луцьк дотиснув Прикарпаття-Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги
Захисник Кривбаса став гравцем місяця у Суперлізі
Київ-Баскет завдав другої поспіль поразки Прикарпаттю-Говерлі в Суперлізі
Київ-Баскет здолав Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Останні новини