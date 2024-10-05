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Лень: У своєму 12 сезоні в НБА буду намагатися стати сильніше

Руслан Травкін — 5 жовтня, 12:15
Лень: У своєму 12 сезоні в НБА буду намагатися стати сильніше
Олексій Лень
Скріншот

Український баскетболіст Сакраменто Кінгз Олексій Лень поділився очікуваннями від старту регулярного чемпіонату-2024/25. Для нього це буде 12 сезон у Національній баскетбольній асоціації.

Свої думки він розповів журналісту Джеймсу Гему.

"В команді з’явилися деякі молоді центрові. Вони добре навчаються, слухають і виконують вказівки тренерів. Я також намагаюсь навчити їх деяким деталям, роблю все від себе залежне.

Я проводжу 12 сезон в НБА – це божевілля. Але за відчуттями я ніби граю четвертий чи п’ятий рік в лізі. Це благословіння.

Велике значення має підтримка фізичної форми, треба слідкувати за своїм тілом, це допомагає уникати травм. В команді просто неймовірні люди. В своєму 12 сезоні буду намагатися стати сильніше і допомагати всім.

З кожним днем тренувального табору команда відпрацьовує нові речі, вивчає захисні принципи і концепції. Тренери намагаються нас навчити, а гравці пробують реалізувати це на паркеті. В останні роки наш "кістяк" не змінювався, тому це полегшує завдання", – сказав Лень.

Українець був обраний на драфті НБА-2013 під №5. Загалом в НБА центровий відіграв 644 гри.

Нагадаємо, що за Бостон Селтікс дебютував ще один український бігмен Дмитро Скапінцев.

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Олексій Лень

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