Бостон встановив рекорд франшизи, а Оклахома гарантувала собі місце в плейоф НБА

Минулої ночі під час матчу регулярного сезону НБА проти Оклахоми (112:118) Бостон встановив рекорд франшизи, викинувши 63 триочкових.

Про це повідомляє ESPN.

Це також стало повторенням третього найкращого результату за всю історію ліги. Рекорд належить Х'юстону, який 17 січня 2019 року в матчі проти Брукліна кинув 70 триочкових.

Варто зазначити, що 22 з 63 дальніх кидків "кельти" зробили під час першої чверті. Дев'ять з них були точними.

Тандер у свою чергу за рахунок перемоги гарантували собі місце в плейоф на Заході, посідаючи перше місце таблиці з балансом перемог 54-12.

Варто зазначити, що Бостон також міг гарантувати собі місце в постсезоні за умови перемоги над Оклахомою, а також поразки Атланти. Проте цього не сталося: Селтікс програли, а Хоукс перемогли.

Раніше стало відомо, що Юта Святослава Михайлюка отримала великий штраф від НБА через відсутність Лаурі Маркканена.