НБА оштрафувала Юту Михайлюка на велику суму через порушення правил використання зірок
Бюджет Юти Джаз не дорахується 100 тисяч доларів через штраф, який НБА наклала на організацію через порушення правил використання зірок у матчі, який транслюється на національному ТБ.
Про це повідомляє ESPN.
Клуб Святослава Михайлюка отримав покарання за гру 6 березня проти Вашингтона (122:125), в якій не брав участі головна зірка команди Лаурі Маркканен. Покарання поширилося за не використання 27-річного фіна і в "інших нещодавніх матчах".
Варто зазначити, що Маркканен пропустив дев'ять ігор в період з 25 лютого по 11 березня через травму спини. Він повернувся на паркет лише минулої ночі в поєдинку з Мемфісом (115:122).
Маркканен за правилами НБА вважається "зірковим гравцем", бо він їздив на Матч всіх зірок 2023 року. Згідно з джерелом, наступне порушення правила коштуватиме Юті вже 250 тисяч.
На даний момент Юта Джаз посідають останнє місце на Заході, маючи баланс перемог 15-51.
Нагадаємо, що минулої ночі відбулася бійка під час матчу регулярного сезону НБА за участі двох центрових, один з яких є чемпіоном світу в складі збірної США.