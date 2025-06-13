Важливий гравець ротації Лейкерс переніс операцію, щоб позбутися багаторічного болю

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Доріан Фінні-Сміт ліг на операційний стіл, щоб вирішити проблеми з лівим гомілкостопом.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 32-річний баскетболіст переніс операцію, щоб позбутися болю, з яким він боровся останні кілька сезонів.

В Лос-Анджелесі очікують, що Фінні-Сміт зможе взяти участь у тренувальному таборі "озерників" перед стартом сезону-2025/26.

Незважаючи на пошкодження, Фінні-Сміт був одним з ключових рольових гравців, які допомогли Лейкерс фінішувати на третьому місці Західної конференції минулого регулярного сезону.

Він приєднався до ЛАЛ наприкінці 2024 року в результаті обміну його та Шейка Мілтона на Д'Анджело Расселла, Максвелла Льюїса та три драфт-піки другого раунду, які дісталися Брукліну.

З 43 матчів, у яких грав ДФС, Лейкерс перемогли в 29. У складі каліфорнійців гравець набирав у середньому за гру 7,9 очка з 44,2% влучань з гри (39,8% з-за дуги), роблячи 3,6 підбирання та 1,4 передачі.

Раніше стало відомо, що операцію на коліні переніс зірковий форвард Бостона Джейлен Браун.