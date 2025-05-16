Що там відбувається? На клуб НБА подали до суду вчетверте за останні сім місяців

Нинішній співробітник Фінікс Санз подав до суду на клуб, звинувативши його в дискримінації, переслідуваннях і помсті.

Про це повідомляє ESPN.

Це вже четвертий позов, поданий проти організації з Арізони нинішнім або колишнім співробітником за останні сім місяців.

Останній позов був поданий юристами, які представляють Джина Трейлора, директора з безпеки, захисту та управління ризиками Санз, який приєднався до франшизи в січні 2023 року.

У скарзі Трейлор зазначає, що однією з його головних ролей було виявлення ризиків для безпеки, фінансових і репутаційних ризиків клубу. У 2023 році Трейлор подав керівництву презентацію, в якій виклав конкретні інциденти.

Трейлор стверджує, що ця презентація призвела до того, що керівництво Фінікса помстилося йому, в тому числі понизило його на посаді майже через рік.

Він також стверджує, що команда відмовляла його від захищеної відпустки після того, як у нього діагностували рак. Тепер Джин вимагає відшкодування нерозкритої шкоди.

До Трейлора було подано ще три позови від колишніх працівників Санз, які стверджують про дискримінацію. Всі позови були подані до Окружного суду США в Арізоні.

Раніше стало відомо, що форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант увійшов до десятки найбільш оплачуваних спортсменів світу за даними журнала Forbes.