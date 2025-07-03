Обмін Дюранта стане семистороннім: як це може трапитися і до чого тут Лейкерс та Голден Стейт

Багатостраждальний обмін Кевіна Дюранта з Фінікса в Х'юстон може розвинутися до статусу семистороннього.

Про це повідомляє The Athletic.

У червні Санз та Рокетс домовилися про трейд 36-річного форварда. І поки угода не була офіційно зареєстрована, вона може бути розширена до історичного масштабу.

За інформацією джерела, Фінікс та Х'юстон зараз працюють над тим, щоб розширити трейд Кей Ді до семистороннього, що стане найбільшою угодою в історії НБА.

Для цього були залучені інші п'ять клубів НБА, а саме Лейкерс, Голден Стейт, Атланта, Бруклін та Міннесота.

Повідомляється, що це пов'язано з підписанням Х'юстоном Клінта Капели – центровий має підписати новий контракт з Атлантою, після чого він по сайн-енд-трейду приєднається до Рокетс. При цьому умови обміну Дюранта в Х'юстон залишаться незмінними.

Хоча конкретна роль інших чотирьох команд не була повністю розкрита, вони беруть активну участь у дискусіях, які можуть змінити кілька складів по всій лізі.

На даному етапі лише п'ять гравців, які грали в НБА в минулому сезоні, включені в поточну структуру угоди: Дюрант, Діллон Брукс, Джейлен Грін, Капела та Деквон Плоуден.

Решта гравців, які обговорюються, походять з обмінів у ніч драфту, які були узгоджені, але не можуть бути остаточно завершені до 6 липня.

Варто зазначити, що наразі найбільшою угодою в історії НБА є шестисторонній обмін Клея Томпсона з Голден Стейт в Даллас минулого літа. Тоді чотириразовйи чемпіон по сайн-енд-трейду переїхав до Техасу.

Раніше з'явилася інформація, що склад Голден Стейт може поповнити чемпіон НБА 2024 року у складі Бостона.