Шакіл О'Ніл пообіцяв побити колишнього квотербека НФЛ за пост про баскетболістку WNBA

Легендарний центровий НБА Шакіл О'Ніл став на захист баскетболістки Ейнджел Різ, яка виступає за Чикаго Скай в WNBA.

Про це повідомляє The Athletic.

Чотириразовий чемпіон виступив на подкасті "Off the Record", де він пообіцяв вдарити в обличчя Роберта Гріффіна ІІІ, якщо колишній квотербек НФЛ "продовжить знущатися над Різ".

"RGIII, напишеш ще один мавпячий пост про мою дівчинку Ейнджел Різ, і я дам тобі по пиці. ЗРОЗУМІВ? Досить. Зазвичай я не роблю подібних речей, але просто припини, брате. У тебе є твоя робота, у тебе є твій подкаст, залиш мою Ейнджел Різ у спокої. Це я, хто їй дзвонить і просить не відповідати", – сказав Шак.

О'Ніл розлютився через те, що Гріффін поділився расистським редагуванням обкладинки NBA 2K26 з Різ. Таким чином Роберт намагався привернути увагу до цього і зупинити расистське ставлення до баскетболістки.

Але все вийшло навпаки: Гріффін викликав негативну реакцію за те, що зробив рекламу цьому зображенню.

Нагадаємо, що ЛеБрон Джеймс визначився із тим, що йому робити з його кар'єрою в Лейкерс, у складі яких Шакіл О'Ніл здобув свої три титули чемпіона.

Раніше стало відомо, що Бредлі Біл домовився про викуп контракту з Фініксом, після чого він підпишеться з Кліпперс.