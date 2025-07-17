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Шакіл О'Ніл пообіцяв побити колишнього квотербека НФЛ за пост про баскетболістку WNBA

Олексій Погорелов — 17 липня 2025, 10:25
Шакіл О'Ніл
Шакіл О'Ніл
Instagram Шакіла О'Ніла

Легендарний центровий НБА Шакіл О'Ніл став на захист баскетболістки Ейнджел Різ, яка виступає за Чикаго Скай в WNBA.

Про це повідомляє The Athletic.

Чотириразовий чемпіон виступив на подкасті "Off the Record", де він пообіцяв вдарити в обличчя Роберта Гріффіна ІІІ, якщо колишній квотербек НФЛ "продовжить знущатися над Різ".

"RGIII, напишеш ще один мавпячий пост про мою дівчинку Ейнджел Різ, і я дам тобі по пиці. ЗРОЗУМІВ? Досить.

Зазвичай я не роблю подібних речей, але просто припини, брате. У тебе є твоя робота, у тебе є твій подкаст, залиш мою Ейнджел Різ у спокої. Це я, хто їй дзвонить і просить не відповідати", – сказав Шак.

О'Ніл розлютився через те, що Гріффін поділився расистським редагуванням обкладинки NBA 2K26 з Різ. Таким чином Роберт намагався привернути увагу до цього і зупинити расистське ставлення до баскетболістки.

Але все вийшло навпаки: Гріффін викликав негативну реакцію за те, що зробив рекламу цьому зображенню.

Нагадаємо, що ЛеБрон Джеймс визначився із тим, що йому робити з його кар'єрою в Лейкерс, у складі яких Шакіл О'Ніл здобув свої три титули чемпіона.

Раніше стало відомо, що Бредлі Біл домовився про викуп контракту з Фініксом, після чого він підпишеться з Кліпперс.

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