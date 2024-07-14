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Скапінцев зіграв перший матч у Літній лізі НБА-2024

Олександр Булава — 14 липня, 09:18
Скапінцев зіграв перший матч у Літній лізі НБА-2024

Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим поступився Шарлотт у Літній лізі НБА.

Матч завершився з рахунком 90:94.

Скапінцев відіграв 20 хвилин. На його рахунку — 9 очок, 7 підбирань, 2 асисти та 1 блок-шот.

Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.

Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.

Дмитро Скапінцев Нью-Йорк Нікс

Нью-Йорк Нікс

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