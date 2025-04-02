Мілуокі Бакс стали найточнішою командою НБА в 21 столітті

Мілуокі Бакс перервали чотириматчеву серію поразок, встановивши рекорд франшизи за влучністю кидків в одній грі.

Про це повідомляє ESPN.

У поєдинку проти Фінікса (133:123) "олені" закинули 68,9% (51/74) кидків з гри, що стало новим рекордом в історії організації з Вісконсина.

We shot a FRANCHISE RECORD 68.9% from the field tonight. — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 2, 2025

Жодна команда не влучала з таким високим відсотком за гру з 14 березня 1998 року, коли Кліпперс влучили 69,3% (61/88) кидків у переможному матчі над Торонто (152:120).

"Я постійно говорив своїм товаришам по команді: "Ми боремося за своє життя. Ми боремося за своє життя". Вони думають, що я жартую, але я не жартую. Ми боремося за своє життя прямо тут. Кожна перемога має значення", – сказав після гри Янніс Адетокумбо.

Бакс посідають шосте місце в турнірній таблиці Східної конференції з результатом 41-34 і знаходяться на шляху до найнижчого посіву в плейоф з 2018 року.

Нагадаємо, що віднедавна Мілуокі Бакс грають без своєї другої зірки в особі Деміана Лілларда, у якого виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.