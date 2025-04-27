Неш розповів, що зробить Йокича одним з найвеличніших в історії НБА

Дворазовий MVP НБА у складі Фінікс Санз, а також екстренер Бруклін Нетс Стів Неш поговорив про те, що може зробити зірку Денвер Наггетс Ніколу Йокича одним з найвеличніших в історії баскетболістів.

Про це 51-річний канадець розповів на подкасті "The Young Man & The Three".

Йоича, який три рази вигравав нагороду найціннішого гравця сезону, а також в 2023 році став чемпіоном НБА, вже вважають одним з найкращих в історії бігменів. А минулий регулярний сезон він закінчив з трипл-даблом у середньому за матч.

На думку Неша, "Джокеру" треба демонструвати таку гру ще приблизно п'ять років, щоб опинитися на умовній "горі Рашмор" баскетболу.

"Скільки він в середньому збирав, трипл-дабл в цьому році? Супер висока ефективність, команда часто травмувалася. Джамал Мюррей не грав багато, хлопці то з'являються, то зникають зі складу. Вони, можливо, не мали тієї глибини, яка була в чемпіонський рік. І ви можете навантажувати Йокича ще більше. Але він все одно був шалено ефективним і домінуючим. Для мене це означає, що якщо цей хлопець гратиме так ще п'ять років, ми говоритимемо про нього, як про людину на горі Рашмор", – сказав Неш.

"If this guy does this for another 5 years, we're talking like he's on mount rushmore." -- Steve Nash on Jokic pic.twitter.com/6C3KKF0Ed0 — TheYoungManAndTheThree (@OldManAndThree) April 26, 2025

Нагадаємо, що Нікола Йокич взяв участь у масовій сутичці під час матчу плейоф НБА між Денвером та Кліпперс.

Раніше стало відомо, що головний тренер Голден Стейт Стів Керр вийшов на шосте місце в історії НБА за кількістю перемог в плейоф.